ننشر نص كلمة "عبد العال" بشأن تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعلن عبد العال أنه سيتم إخطار النواب بتشكيل هذه اللجنة فى جلسات قادمة.

وينشر ”الخليج 365” نص كلمة رئيس البرلمان فى هذا الشأن:

السادة الأعضاء

تعلمون حضراتكم ما تعانى منه جميع دول العالم من ظاهرة الإرهاب ومخاطره على كافة الأصعدة، فهو ظاهرة مركبة، لا تقتصر مواجهتها على المواجهة المسلحة فقط، بل أن لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، تستوجب تضافر جميع الجهود في الدولة، للوصول إلى علاج جذرى لهذه الظاهرة، يقودنا في النهاية للقضاء عليها نهائياً.

ولا يخفى عليكم أيضا التهديد الذى تشكله ظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، هذا التهديد الذى يتجسد في مخاوف من عودة هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى دولهم، أو تحركهم إلى ساحات أخرى، وانخراطهم في أعمال إرهابية داخل دولهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، يمكن لها أن تنشط في أي وقت، وقد تعمل على تجنيد مقاتلين آخرين، وتكوين خلايا إرهابية جديدة.

لذلك، فإنى أقترح على حضراتكم تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وسوف أخطركم بتشكيل هذه اللجنة في الجلسات القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المُحالة إلى البرلمان.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعلن عبد العال أنه سيتم إخطار النواب بتشكيل هذه اللجنة فى جلسات قادمة.

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وينشر ”الخليج 365” نص كلمة رئيس البرلمان فى هذا الشأن:

السادة الأعضاء

تعلمون حضراتكم ما تعانى منه جميع دول العالم من ظاهرة الإرهاب ومخاطره على كافة الأصعدة، فهو ظاهرة مركبة، لا تقتصر مواجهتها على المواجهة المسلحة فقط، بل أن لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، تستوجب تضافر جميع الجهود في الدولة، للوصول إلى علاج جذرى لهذه الظاهرة، يقودنا في النهاية للقضاء عليها نهائياً.

ولا يخفى عليكم أيضا التهديد الذى تشكله ظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، هذا التهديد الذى يتجسد في مخاوف من عودة هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى دولهم، أو تحركهم إلى ساحات أخرى، وانخراطهم في أعمال إرهابية داخل دولهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، يمكن لها أن تنشط في أي وقت، وقد تعمل على تجنيد مقاتلين آخرين، وتكوين خلايا إرهابية جديدة.

لذلك، فإنى أقترح على حضراتكم تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وسوف أخطركم بتشكيل هذه اللجنة في الجلسات القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المُحالة إلى البرلمان.