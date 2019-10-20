شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء عالمى بالإعلان عن اكتشاف 30 تابوتا أثريا ومومياوتين لطفلين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصحف ووسائل الإعلام العالمية إعلان مصر الكشف عن 30 من التوابيت الأثرية فى خبيئة العساسيف بالأقصر، والذى أكد المسئولون أنه أكبر اكتشاف من نوعه من أكثر من 100 عام.



30 تابوت

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن السلطات المصرية كشفت عما بداخل 30 تابوت خشبى تم العثور عليها فى الاقصر، بالفعل شملت وجود مومياوات.

ونقلت الشبكة إعلان مصفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف هو الأكبر للبلاد منذ أكثر من قرن.

وأوضحت "سى إن إن" أن هذه أول مجموعة التوابيت التى يتم اكتشافها من قبل بعثة مصرية بعد سنوات من أعمال التنقيب عن الآثار التى قادها الأجانب.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن المومياوات التى تم العثور عليها كانت لرجال ونساء وطفلين، يعتقد أنهم من الطبقة الوسطى، وتم العثور على المومياوات ملفوفة تماما فى الملابس لكن تم تحديد جنسها من شكل اليد على التابوت، فالتوابيت التى تحمل شكل يد مفتوحة تخص نساء، فى حين أن تلك التى تحمل قبضة البد بها رجال.

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فتح احد التوابيت

ولفتت "سى إن إن" أن العثور على توابيت تخص طفل هو أمر الحدوث، بحسب ما يشير عالم الآثار المصرى الشهير زاهى حواس، الذى أضاف أن اكتشاف مومياوتين لطفلين قد أثار اهتماما عالميا واسعا.

وسلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على مومياوات الطفلين، وقالت إنها جاءت بين أكبر كشف للتوابيت الأثرية فى مصر منذ مائة عام.



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وقالت الصحيفة إن هذا الاكتشاف هو الأحدث فى سلسلة من الاكتشافات الكبرى للآثار القديمة التى تأمل مصر أن تحيى قطاع السياحة بعد أن تضرر جراء عدم الاستقرار السياسى فى البلاد بعد ثورة يناير 2011.

أما موقع "بيزنس أنسايدر" الأمريكى، فقد أشار إلى أن عمر التوابيت يعود إلى 3 آلاف عام، وهى أقدم بكثير من آثار أخرى فى المنطقة.