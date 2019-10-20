محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 4 متهمين بالاتجار بالبشر بمنطقة عابدين، لجلسة 23 أكتوبر؛ للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي.
أسندت النيابة للمتهمين "حسنية. ح، محمد. ج، محمود. ج، شادي. ع"، تهمة الاتجار في الطفلة "سما حاتم"، بأن قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالي، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين من الثاني للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشترى مقابل مبالغ مالية، مما ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية.
كانت هذه تفاصيل خبر مرت بأزمة فعرضت ابنتها للبيع.. تأجيل محاكمة ربة منزل و3 آخرين لـ23 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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