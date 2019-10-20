حجز إعادة محاكمة متهم بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" لـ 4 نوفمبر للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حجز إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد أبوزيد في اتهامهم مع آخرين تم الحكم عليهم بتمويل جماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، لجلسة 4 نوفمبر؛ للنطق بالحكم.

يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام بالسجن المؤبد، والمشدد والبراءة لحسن مالك وبعض المتهمين الحضوري، وبعض المتهمين الهاربين والذين كان من ضمنهم المتهم.

وعثرت النيابة بمساكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.