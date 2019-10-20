5 جرائم بنفس الأسلوب.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات بالطريق العام بأسلوب كسر الزجاج.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المنيا قيام (عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات بالطريق العام بأسلوب كسر الزجاج.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بعزبة بدوى بدائرة القسم، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجراما وقيامهما بارتكاب 4 حوادث سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن مبلغ مالي من متحصلات السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح الناري لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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