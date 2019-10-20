النقض تؤيد السجن المؤبد لـ5 متهمين في قضية "ولاية داعش القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش القاهرة"، على أحكام السجن المؤبد الصادرة بحقهم، وأيدت المحكمة سجن المؤبد لـ5 متهمين في القضية نهائيًا.

وتقدّم 5 متهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الحضوري الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، حيث شمل حكم الجنايات 8 متهمين بالسجن المؤبد بينهم 3 هاربين، و5 حضوريا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.