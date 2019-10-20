مصر | استعجال تقرير "الطب الشرعي" في اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا بمنشأة القناطر

وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، في وقت سابق تجديد حبس المتهم" سائق توك توك" في واقعة هتك عرض فتاة "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بمنطقة منشأة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وواصلت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات في واقعة هتك سائق لعرض فتاة معاقة ذهنيًا بمنطقة منشأة القناطر، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الجيزة، من القبض على المتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا، بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وبإجراء تحريات المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، تأكد المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر من صحة البلاغ الوارد، وبإعداد مأمورية لضبطه برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، تمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكاب الواقعة، واعتقاده أنها لن تبلغ أي شخص بما حدث بسبب إعاقتها الذهنية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

