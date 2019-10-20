مصر | إحالة شاب لتشهيره بالفتيات على " الفيس بوك" للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة شاب لتشهيره بالفتيات على " الفيس بوك" للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان، بإحالة متهم لتشهيره بالفتيات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة، ألقت القبض على شاب بعد ورود بلاغ للعميد مجدي خلف مأمور القسم من والد فتاة مقيمة بمنطقة عابدين مفادها قيام المتهم "م.ض" بابتزاز ابنته عبر إنشائه حسابا على فيسبوك، حيث وضع صورا تخصها، بهدف الاستيلاء منها على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم التوصل للمتهم والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.