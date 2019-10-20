مصر | استمرار حبس متهمين بتخدير سائق وسرقته من أمام فندق بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس متهمين بتخدير سائق وسرقته من أمام فندق بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمين لقيامهما بتخدير سائق ثم سرقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة للمجني عليه، حيث قال إنه يعمل سائقا بإحدى الشركات السياحية الخاصة، وأنه كان واقفا بسيارته أمام أحد الفنادق في منطقة قصر النيل، وأضاف أنه فوجئ بشخصين يطلبان منه أنه يقوم بتوصيلهما إلى أحد المناطق في محافظة القاهرة، فوافق وأثناء سيره قام أحدهما بخداعه والتظاهر أنه شعر بحالة إعياء وعلى الفور قام المجني عليه بتوصيله إلى أحدى المستشفيات.

وعند وصولهم أمام المستشفى قام المتهمين بإعطائه عصير معهم وعندما قام بشربه فقد الوعي لاحتوائه على مادة مخدرة، مضيفا أنه عندما فاق تفاجأ بسرقة السيارة الخاصة به والهاتف المحمول، وقام على الفور بتحرير محضر لهما واتهما بالسرقة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، حول بلاغ من سائق، يفيد بسرقته وتخديره من شخصين قاما بتوصيلهم بأحد المناطق في محافظة القاهرة،.

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ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (سبق اتهامهما والحكم عليهما في 35 قضية متنوعة مقيمان بدائرة مركز بنها بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم استهداف المذكورين وضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التخدير".

وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليهما بمكان إخفائهما وأنكرا سرقتهما للهاتف المحمول، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة واتهماهما بالسرقة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

