مصر | ضابط بـ"الأمن الوطني" يكشف سر الحقيبة السوداء بـ"دواعش سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط بـ"الأمن الوطني" يكشف سر الحقيبة السوداء بـ"دواعش سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني المختص بالنشاط المتطرف، وذلك في محاكمة 12 مُتهمًا بالقضية المعروفة بـ"دواعش سيناء"، وأبدى عدم تذكره للتفاصيل.

وبناء على ذلك، أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة العامة عملًا بمواد قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت أقوال الشاهد بأنه وبناء على إذن النيابة بضبط وتفتيش المُتهم محمد البرعي علي فرج المُقيم بشبرا الخيمة، قام بعمل عدد من الأكمنة ليتم ضبطه أثناء ترجله في مدخل مدينة الشيخ زايد، بتاريخ 27 ديسمبر 2016.

وتضمنت الأقوال، تأكيد الشاهد على أنه بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على أية مضبوطات، وأردف بأنه وباصطحابه لمنزله بشارع الوحدة في دائرة محافظة القليوبية، جرى العثور على حقيبة سوداء احتوت على 4 بنادق آلية سوداء بدبشك حديد، وبندقية خرطوش سوداء اللون، و4 قذائف آر بي جي.

وسألت المحكمة الشاهد، بعد تلاوة أقواله عن أوصاف المسكن ومُلابسات الضبط، ليُجيب الشاهد بأن المسكن كان في الدور الأرضي، وأن المضبوطات من أسلحة كانت في حقيبة موضوعة تحت السرير، وأن من فتح لهم الباب كان شقيقته أو والدته.