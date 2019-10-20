مصر | بـ"ملابسها الكاملة".. التحقيق في واقعة ذبح رضيعة بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"ملابسها الكاملة".. التحقيق في واقعة ذبح رضيعة بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة السلام مصلحة الطب الشرعي، تشريح جثة طفلة عثر عليها مذبوحة وملقاة بالشارع، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاه وأسبابها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط الجناة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وإرسال تقرير بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي رئيس مباحث السلام ثان، بلاغًا من الأهالي، مفاده العثور على جثة طفلة، مقتولة وملقاة، في أحد الشوارع، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة في مقتبل العقد الأول من العمر، وترتدي ملابسها بالكامل، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

