مصر | ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لاحتفالية "الدستورية العليا" باليوبيل الذهبي

وانعقد المؤتمر الذي بدأت فعالياته أمس ويستمر ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال المحكمة الدستورية المصرية العليا باليوبيل الذهبي على تأسيسها.

وكانت أول جلسة بعنوان "نشأه وتطور القضاء الدستوري" والتي ستتناول الإنجازات والتحديات، وكذلك التفاعل بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، وتعزيز النزاهة القضائية ومكافحة الفساد.



كما تبدأ الآن، ثاني جلسة اليوم تحت عنوان "تحسين الكفاءة القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين عملية التقاضي".

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ومن المقرر اصطحاب الضيوف لزيارة المناطق الأثرية بمحافظة الجيزة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة بزيارة الأهرامات وأبو الهول.



وكما خطط اليوم لزيارة الرئيس مرة أخرى بالقصر الرئاسي بعابدين، بالزي الرسمي الخاص بكل دولة. وكما خطط اليوم لزيارة الرئيس مرة أخرى بالقصر الرئاسي بعابدين، بالزي الرسمي الخاص بكل دولة. وعقد أعضاء المائدة المستديرة أمس جلسة المؤتمر الأول، والتي اختصت بمناقشة حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث.



كما غادرت الوفود الفندق لتناول العشاء على إحدى البواخر النيلية.