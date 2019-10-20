مصر | ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لاحتفالية "الدستورية العليا" باليوبيل الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول أعمال اليوم الثاني لاحتفالية "الدستورية العليا" باليوبيل الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانعقد المؤتمر الذي بدأت فعالياته أمس ويستمر ثلاثة أيام، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفال المحكمة الدستورية المصرية العليا باليوبيل الذهبي على تأسيسها.
كما تبدأ الآن، ثاني جلسة اليوم تحت عنوان "تحسين الكفاءة القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين عملية التقاضي".
ومن المقرر اصطحاب الضيوف لزيارة المناطق الأثرية بمحافظة الجيزة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة بزيارة الأهرامات وأبو الهول.
وكما خطط اليوم لزيارة الرئيس مرة أخرى بالقصر الرئاسي بعابدين، بالزي الرسمي الخاص بكل دولة.
وعقد أعضاء المائدة المستديرة أمس جلسة المؤتمر الأول، والتي اختصت بمناقشة حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث.
كما غادرت الوفود الفندق لتناول العشاء على إحدى البواخر النيلية.