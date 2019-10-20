أخبار مصر | رئيس البرلمان يشكر "الداخلية" على استعادة نجل نائب المنوفية بعد اختطافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يشكر "الداخلية" على استعادة نجل نائب المنوفية بعد اختطافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الأحد، التحية والشكر لوزارة الداخلية ورجال الشرطة على سرعة ضبط وإعادة نجل النائب صابر عبد القوي عن دائرة أشمون والذي تم اختطافه في الآونة الأخيرة.

وقال عبدالعال، إن هذا الأمر هو المعتاد من الشرطة والأمن المصري والذي يشهد دائمًا بكفائته.

من جانبه، تقدم النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، بالشكر لرجال الشرطة وقيادات الداخلية لمجهوداتهم وكذلك لرئيس البرلمان وزملائه النواب.

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ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 26 طلب مناقشة مقدمة من النواب.

ووافق مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وقال عبدالعال، إنه سيتم إخطار النواب بتشكيل هذه اللجنة فى الجلسات القادمة، مُؤكدًا أن ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف لا تتطلب المواجهة المسلحة فقط بل هناك جوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا.

