أخبار مصر | القوات المسلحة تحتفل بالعيد الثاني والخمسين للقوات البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تحتفل بالعيد الثاني والخمسين للقوات البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية، أن البحرية المصرية بما تملكه من تدريب جاد ووحدات وأسلحة بحرية متطورة تمارس مهامها بكل حزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية وتأمين الأهداف الاقتصادية وفرض قوانين الدولة بالبحر واحترام السيادة المصرية فى المياه الإقليمية والاقتصادية بالإضافة إلى دورها فى عمليات مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى والخمسين للقوات البحرية والذي يتواكب مع الدور البطولى لرجال البحرية المصرية في إغراق المدمرة إيلات عام 1967 وتنفيذ العديد من الأعمال البطولية خلال معارك الاستنزاف وحرب أكتوبر، والتي غيرت في مفاهيم واستراتيجيات الحروب البحرية الحديثة.

وأشار الي جهود القوات البحرية في تأمين السواحل المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر على مدار

الـ 24 ساعة، لتحقيق مفهوم الأمن البحرى الشامل فى مناطق عمل القوات البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية والجيوش والمناطق التعبوية،كذلك المشاركة فى تأمين الموانئ والخطوط الملاحية والمجرى الملاحى لقناة السويس ومناطق انتظار السفن، ومكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية والقيام باعمال البحث والانقاذ لحماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

وأكد الفريق أحمد خالد حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على إعادة بناء وتطوير القوات البحرية، لتفى بمطالب الدولة المصرية لحماية حدودها ومصالحها وثروات أجيالها القادمة لسنوات

و عقود طويلة، ولتكون القوات البحرية قادرة على مجابهة كافة التحديات التى تواجهها فى مناطق عملها الحالية والمنتظرة ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة للقوات المسلحة، مع الاستمرار فى برامج تصنيع وحدات بحرية من مختلف الحمولات والإستخدامات بأيدى وسواعد وعقول مصرية طبقا لتخطيط دقيق يراعي عوامل التطوير والجودة مع زمن قياسي للتنفيذ، فى ظل النهضة الشاملة التى تشهدها مصرنا الغاليه فى كافة المجالات.