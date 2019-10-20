أخبار مصر | "عبدالعال" يحيل قانوني "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والحساب الختامي لوزارة العدل" للجان النوعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يحيل قانوني "الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والحساب الختامي لوزارة العدل" للجان النوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، وستحصل الشركة على بموجب القرار على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبدالعال، قانون مقدم من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الديوان العام ـ مصلحة الخبراء ـ مصلحة الطب الشرعى ـ مصلحة الشهر العقارى" عن السنة المالية 2018-2019، إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 482019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019819.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 1982019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 2472019.