أخبار مصر | رسميا.. "النقل" تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "النقل" تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة النقل، عن حقيقة وجود أي زيادات في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.

"النقل" تنفي: عدم زيادة أسعار تذاكر المترو رغم الخسائر

"مترو الأنفاق يتعرض لخسائر"، هكذا علقت الوزارة، مؤكدة أن القيادة السياسية أعطت توجيهات بعدم الاقتراب أو المساس من تعريفة التذكرة، وعلى الرغم من وجود خسائر إلا أنه ليس خسارة في المصريين والمرفق ملك لكل مصري وحقهم علينا أن ندعم التذكرة.

ونفت وزارة النقل، زيادة أسعار تذاكر المترو، مؤكدة أنه لا يوجد أي زيادة خلال الفترة الجارية أو المقبلة.

أسعار تذاكر المترو.. افتتاح محطة هليوبوليس الأكبر في أفريقيا

وافتتحت وزارة النقل، اليوم، محطة هليوبوليس التي تعد المحطة الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وتتبع المرحلة الأولى من الجزء الثالث للخط الثالث للمترو أو كما يطلق عليها "مترو مصر الجديدة".

أسعار تذاكر المترو.. معلومات عن محطة هليوبوليس الجديدة

وتستعرض "الخليج 365" في تقريرها التالي أبرز معلومات عن محطة هليوبوليس الجديدة

- ينفذ هذه المرحلة تحالف مصري من شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.

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- محطة هليوبوليس تتوسط أكبر ميدان في منطقة مصر الجديدة.

- تم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة فبراير 2016.

- تبلغ مساحتها الكلية 10 آلاف متر و20 مترا "عرض".

- ستدير الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق هذه المحطة كمثيلاتها من محطات نفس الخط.

- تعد أكبر محطة أنفاق في أفريقيا والشرق الأوسط.

- تم بنائها كمحطتين رأسيتين، واحدة تتبع الجزء الأول، والثانية تتبع الثالث من المرحلة الرابعة.

- المحطة مبنية على مسطح 10 آلاف متر، وبطول 225 مترًا في كل اتجاه، وبذلك تكون تخطت الرقم القياسي لطول المحطة وهو 150 متر لأي محطة ضمن الخط، وذلك لاستلام الهيئة المحطة متأخرة عن باقي محطات الجزء.

ويتمد الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو (4A) بطول 5.15 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهي "هارون، هليوبوليس، ألف مسكن، نادى الشمس" ومحطة علوية هي محطة النزهة.

"خسائر بالملايين".. وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو

من جهته، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إجمالي إيرادات مترو الأنفاق اليومية تبلغ 7 ملايين جنيه، وتصل تكلفة التشغل 15 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة ليس لديها أي نية أو تفكر في زيادة تعريفة المترو، رغم ذلك.