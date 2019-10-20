أخبار مصر | محافظ القاهرة يسلم 36 عقد تمليك لمستثمري شق الثعبان "صور وفيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يسلم 36 عقد تمليك لمستثمري شق الثعبان "صور وفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تسليم 36 عقد تمليك نهائى موثق لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ استكمالاً لما تم توزيعه من قبل(44 عقدا)، وذلك في إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمي، والتى تضم أكثر من 2800 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.

كما قام بتوزيع 31 عقداَ لأصحاب أراضي وواضعى اليد تم تقنين أوضاعهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم طبقاَ للقانون 144 ، جاء ذلك خلال عقب اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة.