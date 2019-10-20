أخبار مصر | "خبيئة العساسيف".. عن كشف تصدر الصحف العالمية: "الأضخم خلال الأعوام الماضية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خبيئة العساسيف".. عن كشف تصدر الصحف العالمية: "الأضخم خلال الأعوام الماضية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر خبر الكشف عن خبيئة العساسيف، والذي أعلن عنه وزير الآثار الدكتور خالد العناني أمس السبت، في مؤتمر صحفي عالمي بالأقصر، الصفحات الأولى لصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومنها رويترز والوكالة الفرنسية للأخبار والسي إن إن، والجارديان، والديلي ميل، وصوت أمريكا، وغيرهم، حيث وصفته بأنه أكبر كشف أثري تم إزاحة الستار عنه خلال الأعوام القليلة الماضية لما يتميز به من وجود ٣٠ تابوت آدمي ملون ومغلق لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر خلال الأسرة الـ 22.

ونشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور توضح مراسم الإعلان عن الكشف وأعداد التوابيت الضخمة التي كانت متراصة أمام الحاضرين في منظر رائع الجمال بالإضافة إلى نقل عملية فتح أحد التوابيت والكشف عن مومياء بداخله ملفوفة بلفائف الكتان وفي حالة جيدة من الحفظ، هذا بالإضافة إلى نشر صور للمنطقة التي تم العثور فيها على خبيئة التوابيت.



كما قطعت بعض القنوات نشرات الأخبار الخاصة بها لنقل بثًا مباشرًا لمراسم الإعلان عن الكشف وفتح التابوت مثل قناة اليورو نيوز وسكاي نيوز، كما خصصت بعض البرامج التليفزيونية الأكثر مشاهدة وشهرة في أمريكا وأوروبا فقرة خاصة حول هذا الكشف وأهميته منها برنامج توديز شو Today’s show والذي تبثه قناة إن بي سي الأمريكية، والتي عقدت عدة حوارات تليفزيونية مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس الذي حضر خصيصًا من القاهرة لمشاهدة الكشف والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. كما قطعت بعض القنوات نشرات الأخبار الخاصة بها لنقل بثًا مباشرًا لمراسم الإعلان عن الكشف وفتح التابوت مثل قناة اليورو نيوز وسكاي نيوز، كما خصصت بعض البرامج التليفزيونية الأكثر مشاهدة وشهرة في أمريكا وأوروبا فقرة خاصة حول هذا الكشف وأهميته منها برنامج توديز شو Today’s show والذي تبثه قناة إن بي سي الأمريكية، والتي عقدت عدة حوارات تليفزيونية مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس الذي حضر خصيصًا من القاهرة لمشاهدة الكشف والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. ووصفت بعض الصحف مثل الجادريان والواشنطن بوست الديلي ميل وإذاعة الراديو الفرنسي بأنه آخر كشف ضمن سلسة اكتشافت هامة قامت وزارة الآثار بالإعلان عنها في الفتره القليله الماضية مما يعمل على دعم وترويج السياحة إلى مصر بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.



ومن الجدير بالذكر أن هذا الكشف عثرت عليه بعثة أثرية مصرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار داخل خبيئة في جبانة العساسيف بالبر العربي بالأقصر، والتي حوت ٣٠ تابوتًا لكهنة وكاهنات معبودات الاقصر من عصر الأسرة ٢٢؛ ووصفها وزير الآثار بأنها أول خبيئة لتوابيت يتم اكتشافها منذ اكثر من قرن من الزمان بأيادي مصرية خالصة.