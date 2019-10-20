شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: منعنا التعامل مع مقاولي الباطن في إنشاء الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأحد، عددا من طلبات الإحاطة حول الإهمال الذي تتعرض له مراكز الشباب وعدم استكمال منظومة التطوير والتحديث وتنيجيل بعض الملاعب وإنشائها.

وقال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن حجم الأعمال التي تم حصرها من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019 تتطلب مبلغ مليار و41 مليون جنيه، منها ما يتعلق بالإنشاء أو إحلال وتجديد أو تحويل و«تنجيل» الملاعب أو إنشاء مباني أو تأثيثها أو غير ذلك لمراكز الشباب.

وأضاف صبحي، خلال اجتماع اللجنة الأحد، أنه أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مقاولي الباطن وأن يتم الاقتصار في التعاون فقط مع الجهات الأصلية، مشيرًا إلى أن الأعمال بمراكز الشباب تتولاها وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

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وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا يولي ملف الشباب اهتماما كبيرا، كما يهتم بتطوير مراكز الشباب لتكون حاضنة للشباب، لافتا إلى أن مشاركة الشباب في استفتاء التعديلات الدستورية كانت فاعلة وكبيرة، بصورة أكبر من الانتخابات الرئاسية، كما أن الشباب نزلوا إلى الشارع دعما للقيادة السياسة عقب الدعوات الأخيرة، مما يؤكد وعيهم بما تقوم به الدولة والقيادة السياسية للاهتمام ببرامج الشباب.

وأكد صبحي أن الوزارة تعمل على 226 برنامجا تفاعليا شارك فيه أكثر من 2 مليون شاب وفتاة، وتم رصد موازنة كبيرة لتطوير مراكز الشباب، مشيرا Yلى أن الأولوية الأولى لمراكز الشباب والأولوية الثانية للنوادي، وتم إسناد أعمال الصيانة والتشغيل إلى شركة المدن الرياضية.

وأضاف أن عدد مراكز الشباب اقترب من 5 آلاف مركز، وأن الوزراة تسعى إلى التوازن بين تشغيل جميع مراكز الشباب والنوادي المتوقفة وبين إنشاء المراكز الجديدة، مؤكدا ضرورة التفريق بين الإهمال في الإنشاء والإنشاء.

وتابع: «الوزارة قامت بعمل مشروع تحت عنوان كنوز مصرية، وهذا البرنامج للطلائع، كما قمنا بتوسيع العمل في مراكز العلوم والابتكار بمراكز الشباب وأندية الفتاة والمرآة والحرف اليدوية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية والسكان وبدأنا ب100 مركز شباب ونستهدف 600 مركز شباب ونادي».