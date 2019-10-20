شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: عودة قطعة أرض أكتوبر كمشروع سكني للنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الأحد، موافقة وزارة الإسكان على إعادة تخصيص قطعة الأرض رقم (E/4) بمساحة 30.9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر كمشروع عمراني متكامل، لنقابة الصحفيين، بعد سحبها سابقًا بسبب عدم وفاء النقابة بشروط الشراء والبناء عليها.

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وأوضح النقيب أنه قد تم الشروع على الفور في استكمال كل الإجراءات اللازمة لرجوع قطعة الأرض للنقابة، وسيتم عرض الملف كاملًا على مجلس النقابة، متضمنًا سعرها الجديد وشروط ومدة دفعه، وكذلك الطرق والعروض المطروحة لبنائها للبدء في هذا في أقرب وقت.

وأكد أنه فور الانتهاء من كل هذا، فسيتم الإعلان الرسمي عن عدد ومساحات الوحدات السكنية وشروط حجزها لأعضاء النقابة على قاعدة ثابتة من العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مع الوضع في الاعتبار حالات الزملاء الحاجزين في مشروع هذه القطعة قبل سحبها.

ووجه النقيب شكره باسم النقابة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرعايته الكريمة لإعادة تخصيص قطعة الأرض للنقابة، وللدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكبار المسئولين في الوزارة، على كل جهودهم لإنجاز هذا وبالمراعاة للأوضاع الخاصة بالنقابة.