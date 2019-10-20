شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه من المقرر أن يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحف الحزبية والخاصة اليوم.

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وأضاف يونس أن الإدارة المالية بالنقابة انتهت من إنهاء إجراءات تحويل بدل التدريب والتكنولوجيا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح الأحد.

وأكد يونس أنه تم الاتفاق مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين على صرف البدل فور وروده وفور إنهاء إجراءات التحويل على نظام البطاقات الذكية (الفيزا).

وأشار أمين الصندوق إلى أن البدل سيكون موجودا في ماكينات الصراف الآلي بعد ساعتين من الآن.