شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد إنشاء نفق عرابي في الزقازيق بتكلفة 100 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أعمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد «نفق عرابي» بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

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استمع المحافظ، لشرح تفصيلي من مسئولي الشركة المنفذة عن المراحل المتبقية من تنفيذ المشروع، واطلع على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني ودخول المشروع الخدمة الفعلية، للمساهمة في خلق محاور مرورية جديدة وفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

كما قام محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، لمتابعة الحركة المرورية، والاطمئنان على مستوى النظافة ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، مؤكداً على رئيس حي أول بسرعة الانتهاء من رفع أنقاض أحد العقارات والتي تم إزالتها حتى سطح الأرض بالمنطقة، وتهيئة المكان للبدء فوراً في إعداد التصور الأمثل لاستغلال المساحة في إقامة مشروعات تنموية، وخدمية تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم، مؤكداً على أهمية التواصل الفعال مع المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيجاد حلول حاسمة لهذه المشكلات، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية، تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن.