شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصلي القداس في مارسيليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح الأحد، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمارسيليا في إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا. شارك في صلوات القداس بجانب أسقف الإيبارشية الأنبا لوقا نيافة الأنبا اثناسيوس مطران مارسيليا وطولون ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس ونيافة الأنبا مارك أسقف شمال فرنسا وعدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب القبطي. يأتي هذا في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا حاليًا لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

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