شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنصح بتغيير نوعية الملابس من الثلاثاء: أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبًا على مدينتى حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على شمال البلاد، قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

وأضاف «صابر» في بيان، أنه من المتوقع اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارًا بارد ليلا.

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وينصح البيان المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق بسبب سقوط الأمطار، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد.

وعن درجات الحراره المتوقعه خلال هذه الفترة فهي كالاتي :

السواحـــل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 إلى 24 درجة مئوية .

السواحـــل الشمالية الغريبة من 26 إلى 24 درحة مئوية .

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 31 إلى 27 درجة مئوية

محافظـات شمال الصعيـــــــــــــــــد من 33 إلى 29 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 37 إلى 35 درجة مئوية .

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 34 إلى 30 درجة مئوية .

وتهيب الهيئة العامة للارصاد الجوية بكل المسؤولين خاصة في المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناه وشمال سيناء اتخاذ ما تراة مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار في هذة المناطق .

ويمكن الإتصال بالهيئة للأستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الأتي 24646721.