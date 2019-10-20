شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر بإزالة السلالم والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام العمارات السكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس حي أول الزقازيق، بإزالة السلالم والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام العمارات السكنية، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الشارع، والالتزام بالمساحات المخصصة لهم وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكداً أنه من حق المواطن أن يجد رصيف يمشي عليه، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمنطقة أبوالريش بمدينة الزقازيق.

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وطالب محافظ الشرقية، بوضع التصور المناسب للبدء في إعادة تطوير وتجميل ورصف ورفع كفاءة الشوارع بالمنطقة، وذلك استكمالا لخطة تجميل المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها وشوارعها.

كما حرص محافظ الشرقية، على متابعة أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس، من أمام مبنى المحافظة وصولاً لجامعة الزقازيق، حيث تفقد أعمال المرحلة الأولى والتي بدأت من أمام مجمع الري، لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين، مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير وأعمال النظافة، لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقة، وإقامة ممشى للمواطنين حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييراً في الشارع للأفضل، مؤكداً أنه جاري تنفيذ خطة أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن والأحياء والشوارع بمراكز ومدن المحافظة.