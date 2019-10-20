شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو يخسر 50%».. وزير النقل يُحدد شروط رفع سعر التذكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن إجمالي إيرادات مترو الأنفاق اليومية يبلغ 7 ملايين جنيه، في حين تصل تكلفة التشغيل إلى 15 مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة لا تفكر في رفع سعر تذكرة المترو رغم ذلك، لافتًا إلى أن المترو يقل نحو 2.5 مليون راكب يوميًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، خلال افتتاح محطة مترو هليوبوليس، الأحد، أنه توجد تكليفات من رئيس الجمهورية بتقديم أفضل خدمة للمواطنين، موضحًا أنه لا يتم رفع سعر التذكرة إلا بعد دراسات متأنية، بعد الرجوع لرئيس الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية. وأضاف: «بالرغم من خسارة إيرادات المترو أكثر من 50% لكن مش خسارة في الشعب».