شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تلتقي وفد «إيزي جيت العالمية» لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لقاء مع وفد شركة «إيزي جيت العالمية» لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال الشركة، وأبدى مسؤولو الشركة رغبتهم في زيادة حجم أعمالهم في السوق المصرية بداية من موسم الشتاء المقبل مما يساهم في دفع مزيد من حركة الطيران من الأسواق السياحية المصدرة لمصر، وأشاروا إلى أن هناك طلبا متزايدا لدى عملائهم للسفر إلى مصر.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة تقرير المتابعة الأول، والذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي، لما تم إنجازه وتحقيقه في محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة بعد مرور ما يقرب من 10 شهور على إطلاقه في نوفمبر الماضي، وقامت بإهدائهم نسخة من هذا التقرير.

وأكدت «المشاط» أن نجاح الوزارة في تحقيق أهداف المحاور المختلفة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يأتي بتضافر الجهود والعمل الجماعي بين كافة الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص من خلال صياغة رؤية موحدة والعمل على تحقيقها بما يفيد مصر والعاملين في القطاع.

وتطرق اللقاء للحديث عن أهمية الحجز الإلكتروني للسفر والسياحة، حيث أوضح مسؤولو الشركة أن لدي الشركة ما يقرب من 100 مليون عميل سنويا من بينهم 30 مليون عميل يعتمدون على الحجز الإلكتروني للسفر، وأضافوا أن الشركة لديها خاصية جديدة تقدمها لعملائها تمكنهم من الدخول على مواقع الحجز الإلكتروني مباشرة من خلال الضغط على صور المكان الذي يرغبون في السفر إليه على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام.

وأعربوا عن استعدادهم للترويج للمقاصد السياحية المختلفة بمصر بين عملائها من خلال المنصات المختلفة للشركة، مشيرين إلى أن الشركة تغطى كافة الأسواق بأوروبا وتنظم رحلات طيران بمعدلات واسعة قد تصل إلى ثلاث رحلات يومية من مقصد سياحي واحد.

كما أشارت الوزيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت تسيطر بشكل كبير على الحجوزات السياحية واختيار الوجهات السياحية وذلك وفقا للتطور الذي شهدته الصناعة عالميا، مضيفة أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تؤثر وبقوة في اتخاذ قرارات السفر لدى السائحين وتجذب شرائح متنوعة.

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وأكدت الوزيرة أن وزارة السياحة تعمل على الترويج لمصر بصورة حديثة ومعاصرة من خلال تحديث آليات الترويج حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال، خاصة مع الاتجاهات الحديثة للمسافرين والسائحين حول العالم من حيث الفئات العمرية والاهتمامات المختلف وما يبحثون عنه في رحلاتهم.

وتابعت أن اتساق محاور الحملة الترويحية الجديدة لمصر يعتبر أحد الضوابط والمعايير الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لتنظم عمل هذه الحملات للعام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠ لتكون أكثر تأثيرا وفاعلية في الترويج لمصر.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أنه من المتوقع زيادة رحلات الشركة لمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل مما سيساهم في جذب شرائح متنوعة من السائحين، خاصة مع افتتاح مطار سفنكس الذي سيعمل على تسهيل حركة السائحين إلى المتحف ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة وسيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون والتواصل الفعال بين وزارة السياحة وشركات الطيران وكبار منظمي الرحلات، مستعرضة النتائج الإيجابية للبرنامج الجديد لتحفيز الطيران والذي أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وبدأ العمل به في 1 نوفمبر 2018 وحتى 29 إبريل 2020.

وأوضحت أن هناك عددا من المعايير التي يقوم عليها البرنامج الجديد منها تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها مما سيكون له أكبر الأثر في تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى أن البرنامج بدأ يؤتى ثماره في جذب سياح من بلدان مختلفة وفتح أسواق جديدة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الوزارة قد أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرامج تحفيز الطيران السابقة، وأعرب مسؤولو الشركة عن رغبتهم في التعاون مع الوزارة من خلال برنامج تحفيز الطيران الجديد.

وأشارت الوزيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا لعام 2019 وفقا للتقرير الذي صدر عن منتدى الاقتصاد العالمى في سبتمبر الماضى، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز حيث احتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74، مشيرة إلى تقدم مصر في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي من المركز الـ60.