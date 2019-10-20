شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة «بافوس القبرصية» يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الأحد، فيدون فيدونوس، عمدة مدينة (باڤوس) القبرصية، حيث قام الجانبان ببحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية من خلال معهد الإبتكارات التكنولوجية الذي تقوم مدينة بافوس بإنشائه، ويسمح بتقديم منح لدراسة الماجستير للطلاب المتفوقين من جامعة الإسكندرية، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المياه، وسلامة الغذاء، والإبداع والابتكار.

ورحب «الكردى» بالتعاون بين الجانبين، واتخاذ الإجراءات الرسمية لتنفيذ هذا التعاون، لفتح أفاق تعاون لابتعاث طلاب الجامعة المتميزين لدول الاتحاد الأوروبى، والتعاون المشترك في البرامج الحديثة والمتطورة التي تخدم كلا الجانبين.

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بدوره، أكد عمدة قبرص على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين محافظة الإسكندرية ومدينة بافوس، مشيراً إلى فكرة معهد الإبتكارات التكنولوجية في بافوس ورغبة مدينته في التعاون مع مصر باعتبارها مركز إشعاع علمى وحضارى في المنطقة، وتشهد طفرة الآن على جميع الأصعدة، موضحاً إمكانية استثمار الأفكار الإبداعية لدى الطلاب المتميزين فيها وتحويلها إلى مشروعات تجلب مزيد من الاستثمارات.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى نهاية اللقاء، أهدى عصام الكردى درع جامعة الإسكندرية لعمدة بافوس.