شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية والأمم المتحدة تطلقان حملة «حياتك غالية» للكشف المبكر عن سرطان الثدي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق جامعة الدول العربية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربية، غدًا الاثنين، حملة المحفظة الوردية «حياتك غالية» لتشجيع الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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تأتي المبادرة في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المكتب الإقليمي للدول العربية، للتشجيع على الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يعد أكثر أنواع السرطان فتكًا بالنساء على مستوى العالم، حيث أصيب أكثر من مليوني امرأة في العالم بسرطان الثدي عام 2018، ووصل عدد المصابات في العام نفسه من حالات جديدة ومستمرة إلى أكثر من 6 ملايين امرأة يمثلن 15.7% من كل مرضى السرطان في العالم.

وتعاني المنطقة العربية من ضعف آليات اكتشاف الإصابة المبكرة ونقص البيانات، إلا أن البيانات المتوفرة في بعض الدول تثير القلق حول انتشار سرطان الثدي حيث تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي في منطقة شرق المتوسط بما يزيد على خمس نساء كل ساعة.

وتتراوح نسبة الإصابات الجديدة بسرطان الثدي بين 29% و40% في الدول العربية التي يتوفر فيها الحد الأدنى من البيانات.