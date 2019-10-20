شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم 36 عقد تمليك لمستثمرى شق الثعبان و31 لتقنين أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 36 عقد تمليك نهائى موثق لمستثمرى منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسمياَ استكمالاً لما تم توزيعه من قبل 44 عقدًا فى إطار الجهود المبذولة من محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان بهدف إدخالهم فى منظومة الاقتصاد الرسمى، التى تضم أكثر من 2800 مصنعا وورشة على مساحة تقدر بـ2,5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل .

كما وزع المحافظ، خلال الحفل المقام بديوان عام المحافظة اليوم،31 عقدًا لأصحاب أراضى وواضعى اليد الذين تم تقنين أوضاعهم بعد تحصيل حقوق الدولة منهم طبقاَ للقانون 144 .

وأشار المحافظ خلال كلمته أن أجهزة المحافظة ركزت جهودها على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد مخطط يتناسب مع أهمية ومكانة المنطقة الصناعية، التى تعتبر من أهم خمس مناطق تصنيع الرخام والجرانيت علي مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة فى هذا المجال وتحويلها لمنطقة صناعية عالمية تليق بمكانة مصر، وأن الهدف الرئيسى لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كل المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق .

وأضاف عبد العال، أن أعمال التطوير شملت إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية ، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية ، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة ، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة .

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