متحدث بأسبوع القاهرة للمياه: إدارة الطلب على المياه تواجه 3 تحديات رئيسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مانويل سبيانو، مدير تنفيذى بهيئة الطاقة والمياه فى مالطا، إن بلاده كغيرها من بلدان شرق البحر المتوسط لديها مصادر شحيحة للموارد المائية، وهو ما يشكل تحديا كبيرا لها.
وأضاف سبيانو، خلال فعاليات الجلسة العامة الأولى بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن إدارة الطلب على المياه تواجه 3 تحديات رئيسية، هى: السكان، والبيئة، والاقتصاد.
وأشار إلى أن بلاده في المقابل تتبع عدة محاور للتعامل مع هذه التحديات، منها: تدشين برنامج لإدارة التسرب، والتوعية والتثقيف، والتوسع فى استخدام المياه الجوفية وتحلية البحر والاستفادة من الأمطار.
وأوضح أن مالطا وضعت برنامجا للتنمية المستدامة حتى عام 2030، يرتكز على عدة محاور، منها: زيادة الموارد، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقليل التلوث.
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