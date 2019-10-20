شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: هناك مشروعات متوقفة ومتعثرة بدون مبررات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك مشروعات كثيرة متوقفة ومتعثرة منذ سنوات والمشرفين عليها لم يقدموا أى مبررات لتوقف هذه المشروعات وهو ما يستلزم المتابعة الجادة من رؤساء الأحياء.

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وأكد عبد العال، على رؤساء الأحياء تقديم مبررات توقف هذه المشروعات والوصول إلى حلول وإجراءات سريعة، لافتا إلى أن المحافظة لديها مشاكل كثيرة من بينها ارتفاع المديونيات لدى غير وذلك لعدم تمكن المحافظة من تحصيلها، مبديا استغرابه الشديد من ثبات الأرقام وعدم وجود تقدم فى التحصيل.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم سوف يتم تقييم الأحياء حتى يمكن التعرف على الاحياء التى لها نشاط واضح وبشكل ايجابى، مناشدا النواب ورؤساء الاحياء أن يكون هناك خطة واضحة لتطوير أى منطقة خاصة عند تطوير الطرق والكبارى نظرا للصورة غير الحضارية التى تظهر عليها الكبارى الآن، مطالبا مدير مديرية الطرق والكبارى بالاهتمام بالرصف أعلى وأسفل الكبارى على أن يكون هناك مراجعة ومتابعة دائمة من رؤساء الأحياء.