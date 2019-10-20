شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: إنشاء مواقف لسيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه فى إطار التنسيق مع الجهات المعنية سيتم إنشاء مواقف لسيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج بنطاق حى الوراق لتكون مواقف نموذجية، لنقل جميع الخطوط الداخلية البالغه 8 مواقف رسمية فضلاً عن المواقف العشوائية الموجودة فى حى الوراق إضافة إلى إنشاء موقف لسيارات الأقاليم أسفل الطريق الدائرى.

وقال المحافظ إن المواقف الجديدة سوف تساهم بشكل كبير فى حل أزمة الأختناقات المرورية بحي الوراق إلى جانب خدمة شريحة كبيرة من مواطنى حى الوارق والأحياء المجاورة والتسهيل عليهم فى الانتقال إلى المناطق والمحافظات المجاورة بكل سهولة ويسر.

وأوضح راشد أن المواقف الجديدة المواقف تساهم فى تقليل مدة الرحلة، فى إطار خطة الدولة بتطوير الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل مواقف نقل الركاب.

وأشار بأنه سيتم تطوير البنية التحتية لتشمل على إنشاء بوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل وسوف تحقق الأنظمة الألكترونية الحديثة التي سيتم تركيبها احكام السيطرة علي المواقف، بالإضافة إلى رصف الساحات الكائنة أسفل الكبارى وإنشاء مخرج ومدخل لسيارات السرفيس وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة وكافيتريات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة بالتنسيق مع مديرى مديرية الطرق بطرح الأعمال على الشركات الجادة للبدء فى التنفيذ موجهاً علي رئيس حي الوراق بإزالة كافة مخلفات الرتش والإشغالات والتعديات الموجودة أسفل الطريق الدائرى والتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى حتى يتم السير فى إجراءات التنفيذ.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية بحى الوراق رافقه اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء طارق عبد العظيم رئيس حى الوراق والمهندس محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

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