شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاه إلى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر زحاما مروريا فى الاتجاه للقادم من المهندسين إلى مدينة نصر، حيث شهد الجزء الخاص تحديدا من أعلى التحرير، زحام وتكدس للسيارات، فيما تقل هذه الكثافة عقب عبور منطقة رمسيس وحتى نهاية الكوبرى المؤدى إلى مدينة نصر.

فيما شهد الاتجاه المقابل للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المهندسين والدقى، فيشهد الكوبرى فى هذا الاتجاه سيولة مرورية وانسياب فى حركة المرور.