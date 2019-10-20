شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام مرورى أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاه إلى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر زحاما مروريا فى الاتجاه للقادم من المهندسين إلى مدينة نصر، حيث شهد الجزء الخاص تحديدا من أعلى التحرير، زحام وتكدس للسيارات، فيما تقل هذه الكثافة عقب عبور منطقة رمسيس وحتى نهاية الكوبرى المؤدى إلى مدينة نصر.
فيما شهد الاتجاه المقابل للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى المهندسين والدقى، فيشهد الكوبرى فى هذا الاتجاه سيولة مرورية وانسياب فى حركة المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. زحام مرورى أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى الاتجاه إلى مدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.