شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: تسلمنا مشروعات إسكان النقابة فى حالة متعثرة ونتابع التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن مجلس النقابة الحالى يولى مشروعات الإسكان اهتمام خاص مشيرا إلى أنه عندما تسلم مقاليد العمل بالنقابة كانت أغلب مشروعات الإسكان متعثرة وكانت هناك مشروعات كان قد توقف العمل بها تماما.

ولفت ضاحى، فى كلمته التى القاها بقاعة الاحتفالات الكبرى بالنقابة العامة أثناء إجراء قرعة إسكان العبور، إلى أن المجلس الحالى قام بإعادة هيكلة إدارة الإسكان وكذلك لجنة الإسكان وتابع بكل دأب خطوات المقاولين والاستشاريين وتابعت هيئة مكتب النقابة العامة خطوات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وذلك بعمل زيارات دورية لمتابعة الموقف على الطبيعة أولا بأول لتصحيح مسار المشروعات والبدء فى مشروعات جديدة.

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ولفت ضاحى، إلى أن مجلس النقابة يراعى دومًا البعد الاجتماعى فى حزمة المشروعات المطروحة.

كانت نقابة المهندسين قد طرحت بيع وحدات سكنية عن طريق القرعة العلنية فى مدينة العبور لبيع عدد 184 وحدة سكنية، وتجرى النقابة غدًا الاثنين قرعة اخرى لطرح بيع 262 وحده سكنية بالسادس من اكتوبر ويوم السبت القادم الموافق 26/10/2019

تجرى النقابة القرعة الثالثة لطرح بيع 191 وحدة سكينة بالتجمع الخامس.