شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق مبادرة لتوزيع مليون بطانية على الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إطلاق مبادرتين لتوزيع "مليون بطانية" للفئات الأكثر استحقاقًا، والثانية "إيدى فى إيدك نزرع شجر"، بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالقاهرة.

وقال الدكتور عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن المبادرة الأولى ستنطلق بداية من شهر نوفمبر المقبل مع حلول موسم الشتاء، لتوفير البطاطين للأكثر احتياجا، لحمايتهم من برد الشتاء.

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وأوضح "رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية" أن مبادرة "مليون بطانية" ستشمل الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من المواطنين، وسيتم توزيعها تحت رعاية المحافظة.

وأعلنت المحافظة أن المبادرة الثانية "إيدى فى إيدك نزرع شجرة"، تهتم بتشجير أحياء القاهرة، خاصة النزهة ومصر الجديدة ومنطقة طريق المطار، بالتنسيق مع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.