شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 23 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل عدد 2 سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وأضافت هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6722 طن فوسفات و 7893 طن يوريا و6580 طن رمل و4675 طن كوارتز، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5900 طن حديد و 6500 طن خردة و 13500 طن ذرة و3860 طن قمح و 1100 طن أرز معبأ و 1128 طن خشب و2200 طن زيت .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 380 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 509 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1205 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171510 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135749 طنا .

وغادر الميناء عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3946 طن قمح ، في حين غادر عدد 923 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48297 من البضائع العامة منها عدد 122 سيارة نقل محملة بـ 6295 طن قمح .