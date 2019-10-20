شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إزالة إشغالات المزلقانات وتحصيل المتأخرات لدى الغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التصدى للتعدى على حرم السكة الحديد وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل بإزالة التعديات والإشغالات على المزلقانات المفتوحة لما تمثله من خطورة على حرم السكة الحديد .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر السكرتير العام للمحافظة وحضور نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات ورؤساء الهيئات .

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على إدارات الاعلانات بالأحياء بضرورة عمل خطة عمل يتم على أساسها الموافقة على تركيب الاعلانات وفقًا لرؤية المحافظة وليس طبقًا لرؤية الجهة التى تطلب تركيب الاعلان أيًا كانت تلك الجهة، ولابد من وجود مواصفات فنية للإعلان الذى يتم تركيبه .

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كما طالب عبد العال، مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع نواب المحافظ ورؤساء الأحياء لوضع خطة عمل لرفع كفاءة الطرق وصيانتها، مع إصلاح أسوار الكبارى ورصف أعلاها بكل منطقة على حدة .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم تقييم رؤساء الأحياء بداية الشهر القادم على أساس تطوير الميادين والشوارع من حيث التشجير ورفع كفاءة الإنارة والأرصفة وإزالة الإشغالات .

كما شدد عبد العال، على ضرورة تحصيل متأخرات المحافظة والتى تقدر بالملايين لدى الغير سواء كان مؤسسات أو شركات أو أفراد حيث أنه لا يمكن التهاون فى حقوق المحافظة، كما طالب القائمين على المشروعات المتعثرة بالعاصمة بتقديم أسباب توقف وتعثر تلك المشروعات للوصول إلى حلول سريعة لاستكمال تلك المشروعات مرة أخرى لمواكبة حركة البناء والتنمية التى تتم بالدولة حاليًا .