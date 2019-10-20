وزير التعليم العالى يستقبل سفير العراق بالقاهرة لبحث التعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أحمد نايف، السفير العراقى بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى بين البلدين، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

فى بداية اللقاء أكد وزير التعليم العالى، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مشيرا إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، وتقديم أوجه الدعم للدارسين العراقيين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

من جانبه وجه السفير العراقى الشكر لوزارة التعليم العالى لدعمها الطلاب العراقيين الدارسين بمصر، مؤكدا حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر فى ظل العلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين.

شهد اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورمحمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.