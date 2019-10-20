شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات الترشح فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ غدا الاثنين، فتح باب الترشح للانتخابات الكلية لنادى القضاة ، وذلك لمدة 7 أيام حتى الجمعة القادمة 27 من نفس الشهر.

وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

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والمقاعد الـ17 التى ستجرى عليها الانتخابات هى ، مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتبدأ تلقى طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.

كانت مصادر قضائية كشفت عن أن هناك 3 أسماء حتى الآن أعلنوا اعتزامهم الترشح لرئاسة نادى القضاة فى الانتخابات الكلية للنادى، يأتى فى مقدمة الأسماء المرشحة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادى الحالى، والمستشار يسرى عبد الكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى حالياً، ويخوض صالح الانتخابات على مقعد الرئيس للمرة الأولى.