شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تقنين 350 حالة من أراضى الدولة وتسديد مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة نسقت مع جميع الجهات، لتقنين أوضاع أراضى الدولة، وتم وضع خطة مع القوات المسلحة واسترداد مساحات كبيرة جدا من أراضى الدولة،وتقنين اكثر من 350 حالة حتى الآن وسدد المواطنين مستحقات الدولة وجار استكمال أعمال التقنين.

وأضاف المحافظ خلال تسليم عقود تقنين مصانع منطقة شق الثعبان وتحويلها منطقة صناعية عالمية تليق باسم مصر، مشيرا إلى أن التطوير شمل إنشاء مصنع لتدوير مخلفات المصانع، وإنشاء منطقة لوجستية لاستخدامها فى التصدير وفتح طرق جديدة لخدمة المنطقة وتحويلها منطقة عالمية للتصنيع والتصدير، خاصة أن الرخام المصرى له شهرة عالمية .

وشكر المحافظ أصحاب المصانع الذين سعوا لتقنين أوضاعهم مما ساهم فى أعمال التطوير، مشيرا إلى أنه تم توقيع برتوكولا مع البنك الأهلى وبنك التنمية الصناعية لتمويل قروض السداد، وعلى أصحاب المصانع الاستفادة بذلك، ويعلموا مدى أهمية التقنين لتحقيق فرص استثمار أعلى، وزيادة المكاسب.