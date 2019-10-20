شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر وضعت برنامجا لإدارة المياه حتى 2037 باستثمارات 50 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الموارد المائية والرى إن مصر وضعت برنامجا لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليار دولار.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة الأولى بفعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن أحد محاور هذا البرنامج، هي: إعادة استخدام 3 ملايين متر مكعب من مياه الصرف يوميا.

وأشار كذلك إلى القرار الحكومى باعتماد المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، ومن المستهدف زيادة الكمية المنتجة فى عام 2030 إلى 3 مليارات متر مكعب فى العام.

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ونوه إلى أن مصر تعيد استخدام المياه لنحو 4 مرات، بنسبة كفاءة 85%، وهى بذلك من الأعلى كفاءة فى العالم.

وأضاف وزير الرى أن مصر أنشأت عددا من سدود الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار، وأنها نجحت فى حصاد أكثر من 3 آلاف متر مكعب فى شمال سيناء، خلال الفترة الماضية.

وتحدث الوزير عن أبرز التحديات، ومنها: الزيادة السكانية، حيث يجاوز عدد السكان حاليا 100 مليون نسمة ومن المتوقع أن يقفز إلى 170 مليونا بحلول عام 2050، إلى جانب التغيرات المناخية، التى تتطلب تتفيذ مشروعات لحماية منطقة الدلتا من الغرق.

كما أكد أن أى تغيير أحادى على نهر النيل سيؤثر على مصر تأثيرا شديدا، لافتا إلى أن العجز بين الاحتياجات والموارد المائية يصل يصل إلى نحو 90%.