شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات القداس فى مارسيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأحد، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمارسيليا فى إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا. شارك فى صلوات القداس بجانب أسقف الإيبارشية الأنبا لوقا، ونيافة الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس ونيافة الأنبا مارك أسقف شمال فرنسا وعدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب القبطى. يأتى هذا فى إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا حاليًا لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

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