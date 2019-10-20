شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للرى والزراعة: أكثر من ثلث سكان إفريقيا يعانون نقص المياه فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيلكس ريندرز رئيس اللجنة الدولية للرى والزراعة icd إن أكثر من ثلث من سكان أفريقيا والشرق الأوسط سوف يعانون بشكل كبير من نقص المياه فى عام 2030 ، مشيرا إلى أنه سوف يصل نصيب الفرد من المياه لاقل من ألف متر مكعب سنويا.

وأضاف ريندرز خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثانى للمياه بعنوان " تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه " أن اكثر من 70% من المياه السطحية والجوفية تستغل فى الزراعة ، وفى عام 2030 يجب أن تصل انتاجية المياه إلى 95% للانتاج الزراعى.

وأضاف أن المياه تتشكل فى97% من البحار والمحيطات و1% فقط المياه التى نستطيع أن نستخدمها وهو ما يشكل خطرا كبيرا خاصة مع زيادة السكان.

موضحا أنه يجب أن يتم استخدام أساليب الرى الحديثة خاصة الرى بالتنقيط وأن يتم الاقلال من الرى بالغمر حتى نحقق إنتاجية افضل للمياه والعمل على زيادة انتاج المحاصيل الزراعية والوصول لأهداف التنمية المستدامة فى عام 2050.