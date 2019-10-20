شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإندونسى يؤدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو اليمين، اليوم الأحد، لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد فترة ولاية أولى شهدت إنفاقاً كثيفاً على البنية الأساسية.

وتعهد ويدودو بجذب المزيد من الاستثمارات إلى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا والتركيز على تحسين الموارد البشرية فى البلاد فى فترة الولاية الثانية.

Advertisements

وأدى اليمين فى البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة ونشرت السلطات أكثر من 30 ألفاً من أفراد الأمن فى العاصمة جاكرتا بعد مظاهرات نظمها طلاب فى الفترة الأخيرة وبعد أن طعن شخص يشتبه فى أنه من المتشددين وزير الأمن هذا الشهر.

ويعتزم رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو الإعلان عن التشكيل الذى طال انتظاره لحكومته الجديدة غداً الاثنين.