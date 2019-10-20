الرئيس الإندونسى يؤدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو اليمين، اليوم الأحد، لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد فترة ولاية أولى شهدت إنفاقاً كثيفاً على البنية الأساسية.
وتعهد ويدودو بجذب المزيد من الاستثمارات إلى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا والتركيز على تحسين الموارد البشرية فى البلاد فى فترة الولاية الثانية.
وأدى اليمين فى البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة ونشرت السلطات أكثر من 30 ألفاً من أفراد الأمن فى العاصمة جاكرتا بعد مظاهرات نظمها طلاب فى الفترة الأخيرة وبعد أن طعن شخص يشتبه فى أنه من المتشددين وزير الأمن هذا الشهر.
ويعتزم رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو الإعلان عن التشكيل الذى طال انتظاره لحكومته الجديدة غداً الاثنين.
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