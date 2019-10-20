شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن عودة قطعة أرض أكتوبر كمشروع سكنى للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن موافقة وزارة الإسكان على إعادة تخصيص قطعة الأرض رقم (E/4) بمساحة 30,9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر كمشروع عمراني متكامل، لنقابة الصحفيين، بعد سحبها سابقا بسبب عدم وفاء النقابة بشروط الشراء والبناء عليها.

وأضاف رشوان فى بيان له، أنه قد تم الشروع على الفور في استكمال كل الإجراءات اللازمة لرجوع قطعة الأرض للنقابة، وأنه سيتم عرض الملف كاملا على مجلس النقابة متضمنا سعرها الجديد وشروط ومدة دفعه، وكذلك الطرق والعروض المطروحة لبنائها لبدء التنفيذ في أقرب وقت.

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وأكد رشوان، أنه فور الانتهاء من كل هذا، سوف يتم الإعلان الرسمي عن عدد ومساحات الوحدات السكنية وشروط حجزها لأعضاء النقابة على قاعدة ثابتة من العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مع الوضع في الاعتبار حالات الزملاء الحاجزين في مشروع هذه القطعة قبل سحبها.

ووجه ضياء رشوان الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لإعادة تخصيص قطعة الأرض للنقابة، ولوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكبار المسئولين في الوزارة، على كل جهودهم لإنجاز هذا وبالمراعاة للأوضاع الخاصة بالنقابة.