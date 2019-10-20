شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انقلاب مقطورة "زلط" فوق سيارة بالعاشر من رمضان بمنطقة زيزينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع منذ قليل، حادث تصادم أمام بوابة تجمعات منطقة "زيزينا" بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن تهشم سيارة نصف نقل، انقلبت فوقها سيارة "مقطورة" محملة بزلط، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام بوابة تجمعات منطقة "زيزينا" بمدينة العاشر من رمضان.

وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة "زلط" فوق سيارة نصف نقل، مما أسفر عن تهشم السيارة الأخيرة، دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



إنقلاب السيارة النقل فوق سيارة أخرى

Advertisements



انقلاب سيارة بمقطورة فوق سيارة أخرى