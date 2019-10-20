شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس غير مستقر بدءا من الغد وحتى الجمعة وسقوط أمطار تصل لحد السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس خلال الفترة من غد الاثنين، حيث كشف الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وكشفت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء تمتد إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء.

ومن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل شمالا مائل لحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

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وناشدت الهيئة المواطنين القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الإنزلاق بسبب سقوط الأمطار، ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، كما ينصح بتغيير نوعية الملابس اعتبارا من يوم الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة خاصة خاصة على شمال البلاد

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة كالآتى :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 27 إلى 24 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 26 إلي 24 درحة مئوية .

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 31 إلى 27 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 29 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 37 إلى 35 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 34 إلى 30 درجة مئوية .

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المسئولين خاصة فى المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط وشمال الدلتا ومدن القناة وشمال سيناء اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير نظرا لغزارة الأمطار فى هذه المناطق.