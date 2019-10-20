شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى يتفقد الكلية الحربية ويشهد اختبارات القبول لطلاب الكليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تفقد الرئيس السيسى الكلية الحربية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار

السيسى يتفقد الكلية الحربية ويشهد اختبارات القبول لطلاب الكليات العسكرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الكلية الحربية، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين، للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

كتالونيا.. خسائر الاحتجاجات بالإقليم تتجاوز 2 مليون يورو و182مصابا و83 معتقلا

أدى الإضراب العام فى كتالونيا الذى تحول إلى شغب وفوضى إلى إصابة 182 شخصاً، واعتقال 83 آخرين، والذى تم تنظيمه الجمعة الماضى وتحول لأكثر الأيام عنفا فى احتجاجات الانفصاليين المطالبين باستقلال كتالونيا التى استمرت حوالى 7 أيام، وفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية.

إنفوجراف..الحكومة:2مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق العشوائية حتى الآن

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

احتفاء عالمى بالإعلان عن اكتشاف 30 تابوتا أثريا ومومياوتين لطفلين بالأقصر

أبرزت الصحف ووسائل الإعلام العالمية إعلان مصر الكشف عن 30 من التوابيت الأثرية فى خبيئة العساسيف بالأقصر، والذى أكد المسئولون أنه أكبر اكتشاف من نوعه من أكثر من 100 عام.

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توافد المتظاهرين لساحة رياض الصلح بلبنان

بدأ توافد عدد من المتظاهرين اللبنانيين إلى ساحة رياض الصلح، وسط إجراءات أمنية عادية في حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته في اتجاه السراي الحكومي، علما ان الطريق من شارع المصارف الى رياض الصلح وساحة الشهداء سالكة وتمر فيها بعض السيارات.

فيديو.. كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن اتجاه جامعة القاهرة

ظهرت كثافات مرورية، أعلى محور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الطريق الدائرى اتجاه جامعة القاهرة، حيث انتقل رجال المرور والخدمات الأمنية للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات.

شاهد فى دقيقة.. كتعة جديدة بشبرا الخيمة تكشف مملكة الشحاتين فى التسول بالأطفال

كتعة جديدة ظهرت فى منطقة شبرا الخيمة تتسول بالأطفال المخطوفين بتأجيرهم من عاطل حيث شاء القدر أن يكشف عن "مملكة الشحاتين" فى شبرا الخيمة، وأن يرحم طفلة من الجحيم التي تعيش فيه بعدما أنقذتها مواطنة كانت تسير مصادفة فى الشارع وشاهدت أثار تعذيب على جسد الطفلة مع متسولة وقررت أن تنقذها.

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وقفة احتجاجية لأبناء الجالية اللبنانية أمام برلمان كندا

تجمع صباح اليوم الأحد، عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية فى كندا أمام القنصلية اللبنانية في كالجاري، وانطلقوا إلى برلمان أدمنتون في كندا حيث نظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع حركة التظاهر فى لبنان، وفق ما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

LBCI اللبنانية: الفرقاء السياسيين وافقوا على مبادرة سعد الحريرى

قالت قناة LBCI اللبنانية أنّ كل الفرقاء السياسيين فى لبنان، وافقوا على مبادرة لرئيس الحكومة سعد الحريرى بشأن القرارات الإنقاذية، فى وقت دخلت فيه التظاهرات وقطع الطرق فى لبنان يومها الرابع، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.