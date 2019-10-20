شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يتوجه إلى مصر فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى إلى مصر، فى زيارة رسمية لمدة يومين.

ورافق رئيس الوزراء الكويتي وفد رسمى رفيع المستوى ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان ووزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد علي الفاضل ونائب وزيرالخارجية خالد سليمان الجار الله ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيس الوفد التجاري المرافق علي الغانم إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومجلس التعاون المصري الكويتي.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس مجلس الوزراء الكويتى لبحث أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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كما سيشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره الكويتى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائى، في إطار سعيهما إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مصر في إطار ما شهدته العلاقات المشتركة في الآونة الأخيرة من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون المشترك وهو ما ظهر من خلال الزيارات المتبادلة مؤخرا والتي كان آخرها الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر الماضي وقبلها زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، للمشاركة فى القمة العربية – الأوروبية والتي عقدت في شرم الشيخ في فبراير الماضي وكذلك زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى مصر فى سبتمبر الماضي وزيارة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إلى الكويت في يناير الماضي فضلا عن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي برئاسة وزيرى خارجية البلدين والتي توجت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بينهما.